Mondial des clubs: Doué, Mastantuono, Estevao, Mora, nouvelles stars au casting

Oui, le plus brillant d'entre eux, l'Espagnol Lamine Yamal, manquera à l'appel, mais le Français Désiré Doué, le Brésilien Estevao, l'Argentin Franco Mastantuono et le Portugais Rodrigo Mora seront les jeunes pépites à découvrir dès samedi lors de la ruée vers l'or du Mondial des clubs.





. Doué, le créateur endurant

Son doublé agrémenté d'une passe décisive sur la plus grande scène qui soit, en finale de la Ligue des champions, a largement contribué au sacre implacable du Paris SG contre l'Inter Milan (5-0) et fait de lui une nouvelle star, alors qu'il cirait encore le banc parisien six mois plus tôt. Alors, quoi de mieux que la première Coupe du monde des clubs, pour asseoir ce nouveau statut ? La fatigue au bout d'une longue saison et peut-être aussi le risque d'une compréhensible décompensation après cette performance historique seront des vents contraires, mais le Français de tout juste 20 ans, désigné meilleur jeune joueur de la C1, impressionne autant par son physique d'acier que par sa créativité technique et ses dribbles chatoyants. Il aura les clés de l'attaque du PSG, en attendant le rétablissement d'Ousmane Dembélé, qu'il dépasse au nombre de ventes de maillots.





. Mastantuono, l'élégant

Meneur de jeu ultra-talentueux, doté d'une patte gauche à rendre zinzin l'adversaire, Franco Mastantuono ne peut évidemment que rappeler ses deux plus illustres prédécesseurs argentins en la matière, Diego Maradona et Lionel Messi, avec néanmoins toute la prudence requise s'agissant des comparaisons. De fait, il est néanmoins acquis que sa précocité lui a déjà permis de faire mieux que ses aînés, en devenant le plus jeune joueur de l'histoire à disputer un match officiel avec l'Albiceleste, à 17 ans 9 mois et 22 jours, la semaine passée contre le Chili. Autres records battus: il est devenu, en février 2024, le plus jeune buteur (16 ans, 5 mois et 24 jours) de l'histoire de River Plate et fin avril le plus jeune buteur lors d'un "Superclasico" contre Boca Juniors, avec un coup franc de 30 mètres qui a fait le tour du monde. Et c'est le Real Madrid qui se frotte déjà les mains d'avoir fait signer le joyau pour quelque 45 millions d'euros, son arrivée étant prévue pour janvier 2026.





. Estevao, le funambule

L'ailier brésilien n'a que 18 ans, mais fait bonheur de Palmeiras depuis bientôt deux ans. Virevoltant gaucher habitué à évoluer du côté droit, celui qu'on surnomme... "Messinho" a ce sens du dribble irrésistible qui rappelle aussi le Neymar des meilleurs jours, avec cette même capacité à déboussoler les défenses adverses en partant d'assez loin au milieu de terrain. Le phénomène au visage encore adolescent connaît une trajectoire météoritique, qui l'a déjà conduit en équipe du Brésil, avec quatre premières sélections honorées cette année. Chelsea ne s'y est pas trompé en déboursant environ 51 millions de dollars pour s'attacher ses services. Et les Blues d'espérer éviter de croiser sa route lors d'un potentiel quart de finale contre Palmeiras.





. Mora, l'as de la roulette

Au Portugal aussi, on est sûr de tenir l'héritier de Cristiano Ronaldo. Il s'appelle Rodrigo Mora et a plutôt des faux airs de... Lionel Messi, avec sa rapidité balle au pied, son centre de gravité assez bas et son style explosif et déroutant balle au pied, à l'image de cette roulette en rotation vouée à devenir une marque de fabrique. Irrésistible depuis six mois avec le FC Porto, en témoignent ses 10 buts et 4 passes décisives en 23 matches de championnat, il peut se targuer de posséder déjà un titre majeur avec la sélection nationale, puisqu'il vient d'être sacré en Ligue des nations pour sa première convocation chez les A. De quoi susciter les convoitises, dont celles du PSG, alors que sa clause de résiliation a été fixée à 70 M EUR.