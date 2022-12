Mondial: Giroud marque contre la Pologne son 52e but en Bleus, nouveau record

Olivier Giroud, But du Pologne

Olivier Giroud est devenu seul meilleur buteur de l'histoire des Bleus en inscrivant son 52e but sous le maillot tricolore, un de plus que Thierry Henry, dont le record tenait depuis 2009, en ouvrant le score contre la Pologne, dimanche en 1/8 de finale de la Coupe du monde.

A 36 ans, l'attaquant de l'AC Milan (117 sélections) a inscrit son quatrième but en phase finale de Coupe du monde, douze jours après son doublé contre l'Australie (4-1) et huit ans après son premier but, en phase de groupes du Mondial-2014 face à la Suisse (5-2).

Titulaire inamovible en 2018, il n'avait pas marqué mais avait été un artisan majeur du titre.

Classement des meilleurs buteurs de l'histoire en équipe de France:

1. Olivier Giroud: 52 buts (117 sélections, depuis 2011).

2. Thierry Henry: 51 buts (en 123 sélections, de 1997 à 2010).

3. Antoine Griezmann: 42 buts (114 sélections, depuis 2014).

4. Michel Platini: 41 buts (en 72 sélections, de 1976 à 1986).

5. Karim Benzema: 37 buts (en 97 sélections, depuis 2007).

6. David Trezeguet: 34 buts (en 71 sélections, de 1998 à 2008).

7. Zinédine Zidane: 31 buts (en 108 sélections, de 1994 à 2006).

. Kylian Mbappé: 31 buts (63 sélections, depuis 2017).

9. Just Fontaine: 30 buts (en 21 sélections, de 1953 à 1960).

. Jean-Pierre Papin: 30 buts (en 54 sélections, de 1986 à 1994).

Classement des meilleurs buteurs français en Coupe du monde:

1. Just Fontaine: 13 buts en une édition (1958).

2. Kylian Mbappé: 7 buts en deux éditions (2018 et 2022)

3. Thierry Henry: 6 buts en quatre éditions (1998, 2002, 2006, 2010).

4. Michel Platini: 5 buts en trois éditions (1978, 1982, 1986).

. Zinédine Zidane: 5 buts en trois éditions (1998, 2002, 2006).

6. Antoine Griezmann: 4 buts en trois éditions (2014, 2018 et 2022).