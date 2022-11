Mondial: la France, tenante du titre, surclasse l’Australie

L'équipe de France, championne du monde en titre, a largement battu l'Australie 4-1 lors de son entrée en lice mardi dans le Mondial-2022 au Qatar (groupe D), grâce à un doublé d'Olivier Giroud, qui égale le record de buts chez les Bleus de Thierry Henry (51).





Au stade Al Janoub d'Al Wakrah, les Français se sont fait surprendre par un but de Craig Goodwin (9e) lors d'une action sur laquelle le défenseur français Lucas Hernandez s'est blessé tout seul au genou droit et a dû céder sa place à son frère, Théo, passeur sur l'égalisation de la tête d'Adrien Rabiot (27e). Mais Olivier Giroud, auteur de ses 50e et 51e buts en sélection (32e, 71e), et Kylian Mbappé buteur de la tête (68e), ont donné la victoire à la France, qui jouera sa qualification en 8e dès samedi face au Danemark, tenu en échec 0-0 par la Tunisie.