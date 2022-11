Mondial: la mère d'Hervé Renard, d'origine polonaise, derrière l'Arabie saoudite et son fils

"Je souhaite bonne chance à mon fils, à toute l'équipe. Qu'il gagne malgré le fait que je sois d'origine polonaise", a déclaré la mère du sélectionneur français de l'Arabie Saoudite Hervé Renard dans un message diffusé par la chaine BeIN Sports avant le match contre la Pologne samedi au Mondial-2002.





"Je voudrais que mon fils gagne de tout cœur", a ajouté Danièle Renard, âgée de 81 ans, dans une vidéo diffusée dans le cadre d'une interview accordée ces derniers jours par son fils à la chaîne sportive et diffusée avec le match contre la Pologne.





Ému aux larmes après avoir visionné ce message sur le téléphone que lui tendait le journaliste, il a répondu: "Ma maman, c'est un peu le reflet de ma personne dans le vestiaire, c'est une rigueur polonaise, une travailleuse qui a parfois eu deux ou trois emplois dans une semaine pour aller chercher un peu de moyens".





"C'est quelqu'un qui m'a donné tout ce dont j'avais besoin, m'a éduqué de façon stricte, mais je l'en remercie, qui m'a donné des valeurs, qui m'a appris le respect", a poursuivi le sélectionneur dont l'équipe a créé la sensation en battant l'Argentine lors de son premier match (2-1).





"C'est ma maman et le fait qu'elle ait été dans cette Coupe du monde, notamment contre l'Argentine et le match prochain (contre la Pologne ) et j'espère d'autres, c'est quelque chose d'important parce qu'elle a 81 ans, 82 bientôt. Je voulais absolument qu'elle vive ça une fois dans sa vie, une Coupe du monde", s'est félicité l'entraîneur de 54 ans.





"J'ai un regard sur la vie de (monsieur) tout le monde, entre guillemets, car j'ai eu par ma maman, qui est d'origine polonaise, une éducation assez stricte, elle m'a donné des valeurs que j'ai toujours été obligé de garder, sinon elle m'a toujours rappelé à l'ordre, et je la remercie pour ça parce qu'elle m'a donné une éducation un peu sévère mais pour mon profil c'était la meilleur des choses", avait également confié Hervé Renard à l'AFP.





AFP