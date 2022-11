Mondial : le jour où l'Espagne de Luis Enrique a terrassé l'Allemagne 6-0

Sous pression après sa défaite inaugurale face au Japon (2-1), l'Allemagne s'apprête à rencontrer dimanche l'Espagne, tombeuse du Costa-Rica 7-0 mercredi, avec déjà un cauchemar qui la hante: le 17 novembre 2020, la Roja avait terrassé la Mannschaft 6-0 en Ligue des nations.



"Je ne pense pas que ça jouera un rôle, ça s'est passé il y a deux ans. On se trouve dans une situation différente, on s'est amélioré dans plusieurs secteurs", a tenté d'évacuer le milieu de terrain de la Mannschaft Julian Brandt, à propos de ce douloureux souvenir d'une douce nuit andalouse.



Dans le huis clos du stade de la Cartuja à Séville (sud de l'Espagne), on joue la dernière journée de la Ligue des nations 2020/21, quelques semaines après l'historique 8-2 infligé en août par le Bayern Munich au FC Barcelone de Lionel Messi en quarts de finale de la Ligue des champions à Lisbonne.



Privé de son maître à jouer Sergio Busquets, l'Espagne redoute une pareille humiliation. Le pays s'interroge sur ce que vaut cette Roja, jeune et largement remaniée par Luis Enrique, sélectionneur revenu à sa tête un an plus tôt.



Les doutes laisseront vite place aux sourires: trois buts en première période, trois en seconde, avec un magnifique triplé du jeune ailier Ferran Torres (33e, 55e, 72e). L'Espagne inflige à l'Allemagne l'un des revers les plus retentissants de son histoire, pour rallier la finale à quatre de la Ligue des nations.



Il faut remonter à un match amical contre l'Autriche en 1931 (6-0) pour trouver trace d'une défaite de l'Allemagne par un tel écart. En compétition officielle, il s'agit tout simplement de la pire défaite de l'histoire de la Mannschaft.



- Chute de Löw -



Agressive, entreprenante, la plus belle équipe d'Espagne depuis des années mets les carences défensives de la Mannschaft en lumière: dans l'axe ou sur les côtés, le rideau Matthias Ginter, Niklas Süle (remplacé par Jonathan Tah à la pause), Robin Koch et Philipp Max est dépassé et offre des boulevards au trio espagnol Morata-Torres-Olmo.



Cette défaite va d'ailleurs accélérer la sortie du sélectionneur allemand en poste depuis 2006 et vainqueur du Mondial-2014.



Joachim "Löw doit présenter sa démission", avait titré le quotidien populaire Bild au lendemain de ce cuisant échec, interrogeant les choix du technicien, qui avait décidé de se passer des trois champions du monde et trentenaires Thomas Müller, Jérôme Boateng et Mats Hummels, écartés après l'élimination au premier tour du Mondial-2018 en Russie.



Quatre mois après cette déroute, en mars 2021, Löw annonce qu'il quittera la sélection à l'issue de l'Euro, l'été suivant.



Désormais, c'est son ancien adjoint Hansi Flick qui le remplace à la tête de la Mannschaft, avec toujours les mêmes difficultés défensives, encore mises en évidence par les récentes prestations allemandes.



L'Espagne peut en revanche s'appuyer sur ce match référence, qui a ensuite lancé la Roja vers les demi-finales de l'Euro et la finale de la Ligue des nations à l'été 2021.