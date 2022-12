Mondial : le sélectionneur du Mexique quitte ses fonctions

L'Argentin Gerardo "Tata" Martino, sélectionneur du Mexique éliminé mercredi soir de la Coupe du monde malgré sa victoire sur l'Arabie saoudite 2 à 1, a annoncé qu'il quittait ses fonctions avec effet immédiat.



"Je suis le principal responsable de la frustration et de cette déception que nous subissons. C'est une source de tristesse mais j'endosse toute la responsabilité de cet échec. Mon contrat expire avec le coup de sifflet final, il n'y a plus rien d'autre à faire", a déclaré le technicien argentin à l'issue du match.



Il était sélectionneur du Mexique depuis 2019 et cette équipe s'est qualifiée pour les 1/8 de finale de la Coupe du monde pour la dernière fois en 1994.