Mondial: nul spectaculaire entre le Cameroun et la Serbie

Match Nul entre le Cameroun et la Serbie

Le Cameroun et la Serbie ont fait match nul 3-3 (mi-temps: 1-2) à l'issue d'un match spectaculaire, lundi au stade al-Janoub à Doha lors de la 2e journée du groupe G, et se retrouvent en position délicate dans le Mondial avec un seul point chacun.