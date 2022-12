Mondial: pour Arsène Wenger, foot ou politique, il faut choisir

Arsène Wenger de la Fifa

Arsène Wenger, directeur du développement à la Fifa, a estimé dimanche que les équipes "prêtes mentalement" et "décidées à se concentrer sur la compétition et pas sur des manifestations politiques" s'étaient données plus de chances de remporter leur premier match au Mondial-2022.





"Quand vous jouez une Coupe du monde, vous savez que vous ne devez pas perdre le premier match. Il y a des équipes qui ont de l'expérience, qui ont eu des résultats dans les précédents tournois, comme la France, l'Angleterre, le Brésil, qui ont gagné leur premier match", a d'abord déclaré Wenger lors d'une conférence de presse du groupe d'études techniques de la Fifa à Doha.





"Et il y a aussi les équipes qui étaient prêtes mentalement, qui étaient décidées à se concentrer sur la compétition et pas sur des manifestations politiques", a ajouté l'ancien entraîneur d'Arsenal.





L'Allemagne a perdu son premier match du Mondial-2022 face au Japon après avoir manifesté de façon collective contre les menaces de sanctions brandies par la Fifa pour empêcher le port du brassard inclusif "One Love".





Tous les joueurs allemands avaient posé une main sur leur bouche au moment de poser pour la photo avant le coup d'envoi.





L'Allemagne a ensuite été éliminée dès la phase de poules, pour la deuxième fois consécutive en Coupe du monde.





Autre équipe en pointe sur les questions politiques, le Danemark a également été éliminé dès la phase de poules alors qu'elle était annoncée comme un outsider possible.





En dehors de ce commentaire, Arsène Wenger a présenté dimanche plusieurs éléments tactiques et statistiques sur le premier tour du tournoi, soulignant notamment la forte augmentation des buts inscrits après des centres (+83%) par rapport au Mondial-2018.





"Les équipes défendent plus dans l'axe et c'est plus ouvert sur les ailes. Cela donne un rôle important aux joueurs de couloirs", a expliqué Wenger.





"J'ai la conviction que les équipes qui ont les meilleurs ailiers auront le plus de chances de gagner le tournoi", a-t-il poursuivi.