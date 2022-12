Mondial Qatar 2022 : Aliou Cissé a utilisé 20 des 26 Lions convoqués

Aliou Cissé a utilisé 20 des 26 Lions convoqués

Lors de la Coupe du monde Qatar 2022, dont le Sénégal a été éliminé en huitièmes de finale, par l’Angleterre (0-3), le sélectionneur national Aliou Cissé a utilisé 20 parmi les 26 Lions convoqués pour l’occasion. Parmi eux, trois joueurs, indéboulonnables, ont disputé l’ensemble des quatre matches. Il s’agit du capitaine Kalidou Koulibay, du gardien Edouard Mendy et du latéral droit Youssouf Sabaly (360 minutes chacun). Derrière ce trio, on retrouve les habituels cadres tels qu’Ismaila Sarr (345 mn), Abdou Diallo (332 mn), Boulaye Dia (321 mn) et Idrissa Gana Guèye (270 mn). Remplaçant de Fodé Ballo Touré (8 mn) avant la compétition, Ismail Jakobs a profité de la blessure de ce dernier pour engranger du temps de jeu (279 mn) au même titre que Pathé Ciss (145 mn) et Iliman Ndiaye (135 mn).





Pièce essentielle du dispositif d’Aliou Cissé au milieu de terrain, Nampalys Mendy a bien tenu son rang avec 273 minutes disputées. Il fait mieux que Krépin Diatta (183 mn), Pape Guèye (152 mn), Pape Abdou Cissé (104 mn), Bamba Dieng (96 mn) et Famara Diédhiou (93 mn).





Blessé lors du premier match perdu 0-2 contre la Hollande, Cheikhou Kouyaté s’est limité à ces 73 minutes de jeu, mais le milieu de terrain de Nottingham Forest fait mieux que Pape Matar Sarr (58 mn) et Nicolas Jackson (16 mn).