Mondial Qatar 2022 : les statistiques décevantes des équipes africaines

Le constat est unanime et peu reluisant: les équipes africaines sont en train de décevoir au Qatar où se tient la 22e édition de la Coupe du monde de football. En effet, toutes les autres nations africaines engagées pour la Coupe du monde au Qatar ont disputé leur premier match. Mais, c’est avec des nuls pour la Tunisie (0-0) et le Maroc (0-0), et des défaites pour le Sénégal (0-2), le Cameroun (0-1) et le Ghana (3-2). Mais surtout, les rencontres de ces équipes africaines ont dessiné un constat statistique accablant. Car, à part le Ghana qui a marqué deux buts, aucun des quatre autres pays n’a marqué le moindre but dans cette compétition.





Les nations africaines vont-elles se relancer lors de la deuxième journée ? En tout cas, le Sénégal, privé de Sadio Mané, son atout majeur, va défier le pays hôte, demain vendredi à 13h Gmt.