Mondial Qatar 2022 : Un arbitre sénégalais sélectionné par la Fifa

Coupe du Monde Qatar, Me Augustin Senghor félicite l'arbitre Maguette Ndiaye

Tous présents à la dernière CAN 2021 au Cameroun, les huit arbitres qui représenteront le continent africain à la prochaine Coupe du monde sont connus. Parmi eux, le Sénégalais Maguette Ndiaye. Le 30 janvier dernier, sur la pelouse du stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé, tout le monde avait les yeux rivés sur l’arbitre sénégalais qui dirigeait la rencontre Égypte-Maroc (2-1, a.p) comptant pour les quarts de finale de la Can.





A travers un Tweet, le président de la Fédération sénégalaise de football (Fsf), Me Augustin Senghor, a félicité l'arbitre sénégalais. « Félicitations à notre arbitre international Maguette Ndiaye sélectionné pour la World Cup Qatar 2022 ! Plein succès à tous les arbitres africains qui représenteront le continent dans la plus grande compétition sportive mondiale aux côtés des meilleurs arbitres du monde », a-t-il écrit.





Sept autres arbitres africains seront également au sifflet. Il s’agit du gambien Papa Bakary Gassama, de l’Algérien Mustapha Ghorbal et du zambien Janny Sikazwe, devenu célèbre après son coup de sifflet controversé à la CAN lors du match Tunisie – Mali, Redouane Jiyed (Maroc),Balmak Tessema (Ethiopie) Victor Gomez (Afrique du Sud) et Jean Jacques Ndala (RD Congo).