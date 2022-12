Mondial: "Incroyable", "hors normes"... Mbappé vu par les stars du foot

Un joueur "hors normes", une vitesse "incroyable" et encore beaucoup de "potentiel": les stars du football voient en Kylian Mbappé l'une des futures légendes du football, le comparant parfois aux Brésiliens Pelé ou Ronaldo.





. Les joueurs





Hugo Lloris (capitaine des Bleus), le 21 novembre: "Il a simplement confirmé tous les espoirs placés en lui. Il est difficile de définir des limites tant son potentiel est incroyable."





Marcus Thuram (attaquant des Bleus), le 24 novembre: "Il ne cesse de m'épater, de m'impressionner. Mais ce que j'adore avec lui, c'est qu'il n'a pas changé, c'est toujours la même personne, et qu'il adore le foot."





Ibrahima Konaté (défenseur des Bleus), le 7 décembre: "Kylian, il est impressionnant, mais ce n'est pas quelque chose qui me surprend, car il monte de niveau, d'année en année il devient meilleur. En toute honnêteté, je ne sais pas à quel niveau il va s'arrêter. Ce qui est impressionnant c'est son explosivité, sa technique, sa vitesse surtout."





Olivier Giroud (attaquant des Bleus), le 6 décembre: "Il est incroyable et encore jeune. Cela fait peur car il peut encore progresser. Il est très efficace, il a été crucial et décisif pour nous. Il est évidemment le meilleur attaquant avec lequel j'ai joué. Mais je crois que nous n'avons toujours pas vu le meilleur de Kylian."





Karim Benzema (attaquant des Bleus), en juin 2021 à l'AFP: "C'est un très bon joueur. Pour son jeune âge, il sait tout faire. Ce sont les joueurs que j'aime, qui savent jouer en une touche, prendre la profondeur. Agile, rapide, efficace."





Neymar (meneur de jeu du PSG), en novembre au journal The Telegraph: "Kylian est un jeune joueur qui a grandi et montré son potentiel, et qui a encore beaucoup à faire."





Lionel Messi, à la chaîne TUDN en septembre: "Kylian est un joueur différent, une bête qui est très forte en un contre un, qui va dans l'espace, qui est très rapide, qui marque beaucoup de buts."





Zlatan Ibrahimovic (ex-attaquant du PSG), en novembre sur Canal+: "Il a fait le bon choix (de rester à Paris) pour le PSG, pas pour lui. Parce qu'il s'est mis dans une situation où il est plus important que le club. Et le club lui a donné les clés pour ça. Or, tu n'es jamais plus grand qu'un club."





. Les dirigeants et entraîneurs





Didier Deschamps (sélectionneur des Bleus), le 26 novembre: "Kylian, c'est un joueur hors normes. Et au-delà de ses énormes qualités, il s'inscrit dans un collectif. Kylian ne va pas prendre la parole, ce n'est pas trop son truc, mais de par ce qu'il fait c'est une locomotive."





Guy Stéphan (sélectionneur adjoint des Bleus), le 6 décembre: "Le côté émotionnel ne joue pas pour lui, il est au-dessus de ça, ça lui permet d'exprimer toutes ses qualités, de vitesse, de frappe, d'intelligence, de vision. C'est quelqu'un qui a soif de records."





Nasser Al-Khelaïfi (président du PSG), en mai, lors de la prolongation de contrat de Mbappé: "Depuis que Kylian a rejoint notre famille, il a malgré son jeune âge accompli des merveilles à tous les niveaux. Il devient la pierre angulaire du projet du club pour les années à venir."





Luis Campos (conseiller football du PSG), le 18 novembre à Porto: "Mbappé n'est encore qu'à 40 ou 50% de son potentiel. Et je lui dis ça tous les jours. Il peut encore donner beaucoup plus parce que c'est un joueur qui n'a pas encore terminé sa formation."





Noël Le Graët (président de la FFF), au Figaro pendant le Mondial: "C'est un type exceptionnel. Il fait partie des meilleurs joueurs du monde, c'est une étoile dans ce Mondial. Quand on a la chance d'avoir un joueur comme lui, on fait en sorte qu'il soit bien dans sa peau."





Florentino Perez (président du Real Madrid), dans l'émission El Chiringuito, après sa prolongation au PSG: "Ce Mbappé n'est pas mon Mbappé. Mais s'il change… La vie prend mille tournures. La pression politique et économique (...), plus l'argent et le leadership sportif, l'a fait changer d'avis."





. Les grands anciens





Pelé (triple champion du monde), en juillet 2018, sur Twitter: "Si Kylian continue d'égaler mes records comme ça, je vais devoir rechausser mes crampons..."





Bernard Lama (champion du monde 1998), à l'AFP en 2018: "Quand il prend le ballon et qu'il accélère, vous reprenez les vidéos de Pelé d'il y a 30-40 ans et vous voyez les mêmes choses, les mêmes dribbles, les mêmes passements de jambes."





Michel Platini (ancien Ballon d'Or), à l'AFP en octobre 2020: "Il va apporter énormément à l'équipe de France, il a des qualités extraordinaires. S'il arrive encore à progresser, il sera certainement le meilleur joueur du monde."





Youri Djorkaeff (champion du monde 1998), à l'AFP pendant le Mondial: "Si à 23 ans il est une deuxième fois champion du monde, ce sera peut-être lui le prochain plus grand joueur de l'histoire !"





Ronaldo (champion du monde avec le Brésil), à Marca pendant le Mondial: "C'est impressionnant, c'est merveilleux de le voir jouer. Il joue vite, il est au-dessus des autres. Il y a des choses en lui qui me rappellent moi-même. Il sait utiliser le potentiel qu'il a. C'est impressionnant de le voir sur le terrain."









AFP