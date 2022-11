Mondial: "Je suis assis ici, au Qatar, en tant que gay", dit le responsable médias de la Fifa

"Je suis assis ici, au Qatar, en tant que gay", a déclaré samedi le directeur des relations médias de la Fifa, Bryan Swanson, à la veille du coup d'envoi du Mondial-2022 dans le petit émirat, où l'homosexualité est criminalisée.





Au terme de la longue conférence de presse du président de la Fifa Gianni Infantino, dont Bryan Swanson assurait l'animation à la tribune, ce dernier a pris la parole pour défendre son patron, victime à ses yeux de "critiques" venues "notamment de la communauté LGBTQ+".





"Je voudrais dire quelque chose en profitant de cette plateforme", a déclaré le Britannique. "Je suis assis ici, au Qatar, dans une position privilégiée, devant le monde entier, en tant que gay", a-t-il déclaré.





Le dirigeant écossais a dit prêter foi aux assurances de Doha que tous les visiteurs, quelle que soit leur orientation sexuelle, seront les "bienvenus".





"Nous avons reçu des assurances sur le fait que tout le monde est le bienvenu et je crois que tout le monde est le bienvenu dans cette Coupe du monde", a-t-il poursuivi, à la veille du début du tournoi dimanche, avec Qatar-Equateur.





Les organisateurs qataris du Mondial assurent depuis plusieurs années que les membres de la communauté LGBTQ+ seront accueillis sans discrimination durant le tournoi, en dépit des lois criminalisant l'homosexualité et les relations sexuelles hors mariage.





Une assurance réaffirmée samedi par Gianni Infantino: "Si quelqu'un dit l'inverse, ce n'est pas l'opinion du pays, et ce n'est pas l'opinion de la Fifa", a déclaré le dirigeant italo-suisse.





Ce dernier avait débuté son discours par une longue anaphore, très théâtrale, disant se sentir "qatari", arabe", "africain", "gay", "handicapé", "travailleur migrant"...





"Ce n'est pas parce que Gianni n'est pas gay qu'il ne se soucie pas de cette question", l'a encore défendu Bryan Swanson, ancien reporter de Sky Sports devenu en 2021 directeur des relations médias de la Fifa.





"J'ai longuement réfléchi au fait de faire part de cela ou non", a-t-il dit. "A la Fifa, nous nous soucions de tout le monde. Nous sommes une organisation inclusive. J'ai un certain nombre de collègues gays. J'ai pleinement conscience du débat et je respecte pleinement le droit d'autrui à penser différemment. Je comprends. Mais je sais aussi ce pour quoi nous nous battons."