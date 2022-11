Mondial: "Jouer, jouer et encore jouer", demande Aliou Cissé

Aliou Cisse demande aux joueurs de jouer

"Jouer jouer et encore jouer." Le sélectionneur du Sénégal Aliou Cissé a invité ses joueurs à faire passer le jeu avant l'enjeu, alors qu'ils doivent absolument battre l'Equateur mardi pour atteindre les 1/8e de finale du Mondial.





"C'est un match très important pour cette génération qui a déjà fait des choses exceptionnelles. A nous de préparer ça lucidement. Je demande à mes garçons de se concentrer sur le jeu", a d'abord expliqué Aliou Cissé en conférence de presse.





"Ce sont des matches à enjeu. Parfois l'enjeu l'emporte sur le jeu. Donc la meilleure façon de faire, c'est de penser au jeu. On a le potentiel offensif pour marquer à tout moment. Donc on doit jouer, jouer et encore jouer pour espérer gagner", a-t-il ajouté.





"Je viens d'un pays qui n'aime pas la défaite. Je veux gagner, les joueurs aussi, le peuple aussi. Ne pas passer serait dur à digérer. Seule la victoire est belle demain (mardi). On doit avoir l'énergie et l'agressivité qu'on a eues dans d'autres matches décisifs ces dernières années", a encore expliqué l'ancien défenseur du Paris SG.





Alors que le Sénégal a été sacré champion d'Afrique la saison dernière, une qualification pour le tableau final validerait par ailleurs les progrès des Lions sur la scène internationale.





"On souhaite hisser le foot sénégalais et africain le plus haut possible. C'est notre ambition, passer un cap et montrer qu'on peut exister sur la scène internationale", a confirmé Cissé.