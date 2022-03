Mondial U17 Filles : le Sénégal ne sera pas à la Coupe du monde

Le Sénégal est éliminé de la course pour le Mondial U17 féminin 2022.



Il laisse la place au Ghana qui, après l’avoir dominé (1-0) à l’aller, a remis le couvert hier, dimanche 20 mars, pour la manche retour.



Les Lioncelles se sont inclinées 3-0 devant les Black starlettes.



Georgina Ayisha Aoyem (49e), Princess Owusu (58e) et Karima Abdulai sont les buteuses.



Elles ont douché les espoirs sénégalais de remonter le retard du match aller et de se qualifier pour le Mondial de la catégorie prévu en Inde.