Mondial U20 : Malick Daf regrette le match nul (1-1) contre Israël

Le sélectionneur de l’équipe du Sénégal de football des moins de 20 ans, Malick Daf a déploré, mercredi, le ‘’manque de lucidité’’ devant les buts de ses joueurs, à l’origine du ‘’match nul regrettable’’ (1-1) concédé contre Israël, comptant pour la deuxième journée de phase de poules de la Coupe du monde de la catégorie, en Argentine (20 mai – 11 juin).







« En analysant le match, c’est nous qui avons perdu deux points. Nous avons raté trop d’occasions. Avec de la lucidité, nous aurions pu marquer des buts. Il faut avoir beaucoup de regrets, il y avait largement de la place pour s’imposer. C’est un match nul regrettable, car nous pouvions le gagner’’, a-t-il dit au terme du match.





Les Lionceaux avaient raté leur entrée en matière contre le Japon (0-1). Les poulains de Malick Daf gardent une carte à jouer samedi contre la Colombie. La victoire est impérative pour se qualifier pour le prochain tour.





‘’Logiquement, en première période, nous devions mener par deux ou trois parce que nous avions eu tellement d’occasions, mais malheureusement nous avons péché sur précipitation. Nous avons manqué de lucidité devant les buts’’, a insisté le coach Daf.





‘’En deuxième période, nous avons pressé haut, mais malheureusement nous nous sommes faits contrer sur une action et nous avons encaissé un but. Ensuite, nous avons continué à pousser. Nous avons fait des changements, comme l’entrée de Mamadou Gning qui est à l’origine du but égalisateur. Il a amené de la percussion’’, a analysé le technicien.





Selon l’entraîneur sénégalais vainqueur de la dernière Coupe d’Afrique des nations U20, ‘’ce sont de jeunes joueurs, il ne faut pas les en vouloir. Il faut corriger et préparer ce dernier match qui sera comme une finale’’ pour ses joueurs.