Mondial - Uruguay: "Ce n'est pas moi qui ai raté le pénalty" du Ghana en 2010, dit Suarez

Luis Suarez

Avant de retrouver le Ghana vendredi (16h00), 12 ans après sa main face aux Black Stars au Mondial-2010 (1-1 a.p., 4 tirs au but à 2), l'attaquant uruguayen Luis Suarez a répliqué jeudi qu'il n'allait "pas s'excuser" pour ce geste car "ce n'est pas (lui) qui a raté le pénalty".





Voici les principaux points des conférences de presse du Ghana et de l'Uruguay:





Le Ghana veut "rivaliser avec le monde entier"

Otto Addo (sélectionneur du Ghana): "Tout le monde connaît leurs forces (de l'Uruguay, NDLR). Ils ont une grande part dans l'histoire du football, ils ont d'excellents joueurs joueurs d'expérience, mais aussi des jeunes, Pellistri est un très bon joueur par exemple... Et des attaquants de qualité avec Cavani, Suarez, Nunez... Ce sera difficile pour nous, ce sera un match équilibré, on devra rivaliser sur le plan physique mais aussi mental, et essayer de dominer avec notre jeu".





Thomas Partey (milieu du Ghana): "C'est un match pour prouver que l'on peut rivaliser avec le monde entier. On est l'équipe la plus faible de ce Mondial selon le classement Fifa, mais on veut montrer que l'on peut rivaliser avec n'importe qui".





Pas d'excuses pour Suarez, pas important pour Addo

Addo: "Tout est question de perspective. Si on était passé, ç'aurait été un geste anodin, normal. Pour moi, ce n'est pas un sujet de grande importance, sincèrement. Ce n'est pas important. J'aime le fait qu'un joueur fasse le maximum pour aider sa sélection. En faisant cela, il s'est quand même auto-expulsé. Ce fut un jour triste pour nous, pour moi, j'avais suivi le match à la télé. Mais c'est normal, il n'y a pas de sujet. Demain (vendredi, NDLR), ce ne sera pas un match normal, parce que c'est un match qui a beaucoup enflé dans la sphère publique et médiatique, mais pour moi, ce n'est qu'un match de plus. On veut gagner, on veut se qualifier, et si ça n'avait pas été l'Uruguay, ç'aurait été pareil".





Partey: "On doit suivre le plan établi. Ce qui s'était passé il y a quelques années sera toujours dans notre tête, parce que ça fait partie de l'histoire, mais demain (vendredi, NDLR), on devra suivre notre plan".





Luis Suarez (attaquant de l'Uruguay): "Je ne vais pas m'excuser pour cela. Certes, j'ai sorti le ballon de la main, mais ce n'est pas moi qui ai manqué le pénalty. C'est le joueur ghanéen. J'aurais pu m'excuser si j'avais taclé et blessé un joueur tout en prenant un carton rouge, mais dans cette situation, j'ai pris un rouge, le pénalty a été sifflé, mais ce n'est pas de ma faute si le Ghanéen a raté son pénalty".





Diego Alonso (sélectionneur de l'Uruguay): "Tous les matches ont des histoires différentes. Je ne considère pas que ce soit une situation similaire. Je ne sais pas comment va le prendre le Ghana, si c'est une revanche ou non pour eux... Pour nous, non. C'est juste un match décisif".





