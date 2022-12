Mondial: Walker ne veut pas "trop respecter" Mbappé

Kyle Walker, Equipe Angleterre

S'il a conscience de l'importance de son duel annoncé avec Kylian Mbappé samedi, en quart de finale du Mondial-2022, le défenseur anglais Kyle Walker prévient qu'il ne faudra pas "trop respecter" l'attaquant français.





"C'est un joueur fantastique et en grande forme, donc ce ne sera pas une tâche facile. Mais on veut toujours jouer contre les meilleurs et c'est l'un des meilleurs si ce n'est le meilleur à l'heure actuelle", a déclaré mercredi le défenseur de Manchester City en conférence de presse.





Walker, qui peut évoluer comme arrière droit ou axial droit dans un système à trois défenseurs centraux, devrait se retrouver dans le couloir où évolue Kylian Mbappé.





"Je comprends évidemment qu'on se focalise (sur ce duel) et je sais ce que j'ai à faire, c'est l'arrêter. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire", a également admis Walker.





Il l'attend cependant de pied ferme. "Je ne me sous-estime pas. J'ai déjà joué contre lui et contre beaucoup d'autres très bons joueurs, avec l'Angleterre, Manchester City ou Tottenham", a-t-il rappelé.





"Je dois le prendre comme dans tous les matches, en le respectant comme il le mérite mais sans trop le respecter (...) Le match, ce n'est pas l'Angleterre contre Mbappé, c'est l'Angleterre contre la France", a-t-il souligné.





"On ne pense pas qu'à Mbappé. C'est une arme dans leur arsenal qui est très bonne, mais ils ont d'autres très bons joueurs qu'on ne peut pas sous-estimer, qui ont gagné des grands titres et une Coupe du Monde", a encore expliqué Walker, citant Olivier Giroud "qui a marqué pas mal de buts en Premier League", Ousmane Dembélé et Antoine Griezmann. "Tous ces joueurs peuvent nous poser des problèmes".





Demi-finaliste il y a quatre ans en Russie, et finaliste de l'Euro il y a un an, l'Angleterre entend cette fois aller plus loin.