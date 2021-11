Montée N1 féminin : GBA et Flying Star empochent leurs tickets pour l’élite

Vainqueurs respectifs de l’Union sportive Ecole Polytechnique (67-43) et Pikine Basket Club (57-40) en demi-finales, hier lundi, Guédiawaye Basket Academy et Flying Star décrochent leur billet pour l’élite du basket féminin. Les deux équipes se retrouvent en finale cet après-midi.



Guédiawaye Basket Academy a réussi son pari d’accéder en National 1 féminin. L’équipe a été mise sur pied en une année en s’appuyant sur son Académie, d’où sont issues six des 12 joueuses de l’effectif. Hier, le club du président Mamadou Keïta a balayé en demi-finales l’Union sportive Ecole Polytechnique de Thiès (67-43).



Les Thiessoises n’ont résisté que lors du premier quart-temps, remporté par les Guédiawayoises (19-15). Dans le 2ème acte, Guédiawaye Basket Academy se détache grâce à Ndèye Arame Sène, ancienne joueuse e Mbour BC, du Duc et du Jaraaf. GBA mène (35-20) à la pause. L’Union sportive Ecole Polytechnique de Thiès a inscrit 5 points dans le 2ème quart-temps. Guédiawaye Basket Academy garde la main (51-34) au terme du 3ème quart-temps, avant de s’imposer (67-43).



Cette accession en 1ère division est le fruit d’un travail de longue haleine qui a débuté avec les garçons depuis 6 ans. GBA est un club structuré et offre des conditions d’études, de réinsertion et d’épanouissement à ses pensionnaires.



Flying Star retrouve l’élite…



Dans l’autre demi-finale, Flying Star s’est promené devant Pikine Basket Club (57-40). L’équipe de la Patte d’Oie a mené toute la partie, d’où ce score (28-18) à la pause. Dans le 3ème quart-temps, Flying Star se détache et conserve son avance (43-29). Les Parcelloises s’imposent (57-40) et accèdent en National 1 féminin. Flying Star évoluera en D1 la saison prochaine, 2 ans après. En finale, Flying Star va retrouver Guédiawaye Basket Academy qui l’a battu (68-63) en match de groupe.