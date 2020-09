Montpellier-Lyon (2-1) : un doublé de Savanier fait chuter l'OL

En match en retard de la première journée, l'OL s'est incliné 2-1 à Montpellier.







L'Olympique Lyonnais s'est incliné pour la première fois de la saison à l'occasion du match en retard de la première journée face à Montpellier.





Savanier s'offre un doublé

Les Lyonnais avaient pourtant bien commencé la rencontre en se procurant la première occasion par Toko-Ekambi dès la 3e minute de jeu, mais le tir de l'international camerounais heurtait le poteau droit.





Cette malchance n'augurait rien de bon et à la 36e minute, Léo Dubois bousculait Téji Savanier dans la surface et l'arbitre accordait un penalty. Savanier se faisait justice lui-même d'une audacieuse panenka (38e).





Et comme si cela ne suffisait pas aux malheurs des Lyonnais, Houssem Aouar était expulsé, après consultation de la VAR, à la 43e minute après un tacle en retard sur Arnaud Souquet.





En deuxième période, à 10 contre 11, l'OL ne parvenait pas à contenir les assauts des Montpelliérains et Savanier ajoutait un deuxième but juste avant l'heure de jeu, en reprenant d'une belle frappe un centre de Ristic.









Hilton expulsé, Depay buteur





On pensait alors le match définitivement plié en faveur des Montpelliérains mais à la 81e minute, Hilton (qui vient de fêter ses 43 ans le 13 septembre) fauchait Cherki dans la surface. Penalty plus carton rouge après consultation de la VAR. Entré en jeu à la 55e minute à la place de Kadewere, Memphis Depay transformait en force le penalty et relançait la partie.





A 10 contre 10, les Lyonnais se ruaient à l'attaque mais ne parvenaient pas à arracher l'égalisation.