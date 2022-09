MotoGP au Japon : bonne opération pour Fabio Quartararo, victoire de Jack Miller

L’Australien s’est facilement imposé, dimanche, sur le circuit de Motegi (Japon) pendant que le Français Quartararo, huitième, a repris des points sur ses concurrents au classement du championnat du monde.



Ce n’est pas une victoire, ni même un podium. Mais cette huitième place de Fabio Quartararo (Yamaha), dimanche 25 septembre, lors du Grand Prix MotoGP de Motegi (Japon), pourrait compter à la fin de la saison. Pas dans le coup pour jouer les premières places, le pilote français, champion du monde en titre, a eu le mérite de terminer la course dans les points, chose que n’ont pas réussi à faire ses deux principaux rivaux. Francesco Bagnaia (Ducati), a abandonné, alors qu’Aleix Espargaro (Aprilia) a terminé seizième.



Loin devant Fabio Quartararo, l’Australien Jack Miller (Ducati) a, lui, signé la course parfaite. Parti septième, il a doublé les pilotes devant lui les uns après les autres pour prendre la tête et ne jamais la quitter. Il termine devant le Sud-Africain Brad Binder (KTM) et l’Espagnol Jorge Martin (Ducati-Pramac), alors que l’autre Tricolore, Johann Zarco (Ducati-Pramac), a terminé onzième. Il partait pourtant de la deuxième place.

L’erreur de Francesco Bagnaia



Outre la remontée de Jack Miller, la course a été assez calme au Japon. Mais un retournement de situation a animé la fin de Grand Prix. Revenu juste derrière Quartararo, Bagnaia a tenté de doubler le Français dans le dernier tour pour continuer de rattraper son retard au classement du championnat du monde, lui qui avait remporté quatre des cinq dernières courses jusque-là. Une prise de risque qu’il a finalement payée cher : sorti de piste, il a quitté le circuit à pied, en s’applaudissant ironiquement.



Troisième du classement mondial, Aleix Espargaro a, lui, connu un problème mécanique dès les premiers mètres du Grand Prix, l’obligeant à passer par les stands et a renoncé à toute ambition sur cette épreuve. Les malheurs de ses adversaires font ainsi les affaires de Quartararo. Le pilote français dispose à présent d’un total de 219 points au classement du championnat, soit 18 de plus que Bagnaia et 25 qu’Espargaro (une victoire vaut 25 points) alors qu’il reste quatre courses cette saison. La prochaine aura lieu dimanche 2 octobre, en Thaïlande.