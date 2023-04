Mouhamadou Fall réalise les minima pour les Mondiaux de Budapest sur 200 m

Dans la nuit de jeudi à vendredi, l'international français Mouhamadou Fall s'est imposé sur le 200 m du New Mexico Spring Invitational à Albuquerque en 20''16 (+0,9 m/s), réalisant par la même occasion les minima pour les Mondiaux de Budapest (19-27 août).



Mouhamadou Fall est pressé en ce début de saison estivale. Déjà auteur de chronos très rapides pour la période - 20''26 (+0,6 m/s) sur 200 m et 10''02 (+2,9 m/s) sur 100 m -, l'international français, 5e des derniers Championnats d'Europe de Munich sur 100 m, a encore accéléré dans la nuit de jeudi à vendredi à Albuquerque (Nouveau-Mexique, ville située à plus de 1 400 m d'altitude).



Auteur de 10''16 sur 100 m (+0,7 m/s) un peu plus tôt dans la journée, l'athlète de 31 ans a battu son record personnel sur 200 m en s'imposant en 20''16 (+0,9 ), devenant le troisième Français de l'histoire sur la distance (dans le même temps que Gilles Quénéhervé), avec les minima pour les Championnats du monde de Budapest en prime (19-27 août) même si la Fédération française d'athlétisme (FFA) ne prend pas en compte dans ses critères de sélection les performances réalisées à plus de 900 m d'altitude.



Entraîné à El Paso (Texas) par le recordman de France de la hauteur Mickaël Hanany, Fall avait pris part l'été dernier au 200 m des Mondiaux d'Eugene (éliminé en série) mais n'avait pas été retenu dans le relais 4x100 m français (c'était le cas également aux Europe) à cause d'une possible suspension par l'Agence française de lutte contre le dopage pour trois manquements supposés à ses obligations de localisation (procédure toujours en cours).