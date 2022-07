Mouhamed El Bachir Ngom : De Diambars FC à l’Uefa Conference League

Mouhamed El Bachir Ngom

Fraichement transféré de Diambars Football club, Mouhamed El Bachir va découvrir l’Uefa Conference League avec son nouveau club de Riga FC en D1 de Lettonie. Une nouvelle expérience pour le jeune footballeur sénégalais de 22 ans.





Brillant en Ligue 1 sénégalaise, Mouhamed El Bachir Ngom a rejoint la Virsliga (championnat de Lettonie, Ndlr) en février dernier. Le jeune défenseur n'a pas mis du temps pour convaincre les observateurs du football letton.





Promu capitaine peu après son arrivée, il a, en moins de quatre mois, mis tout le monde d'accord à Auda FK où il a été transféré en provenance de Diambars FC. Il lui a suffi de 1 014 minutes sous les couleurs vert et noir pour que les dirigeants de Riga FC tombent sous le charme de son talent.





Selon le quotidien "Record", après 14 rencontres disputées entre mars et juin, l'ancien défenseur central et capitaine de Diambars FC de Saly Portudal a signé pour deux ans et demi en faveur du représentant de la Lettonie en Europa Conference League, la troisième compétition interclubs européenne.





À peine arrivé, le défenseur sénégalais est déjà promu capitaine de cette équipe de Riga FC. Malgré son jeune âge, il dégage une grande sérénité et beaucoup de maturité.