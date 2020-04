Mouhamed Niang (Montrose) : Un produit de ManU qui veut la Can avec les Lions

Il est certes inconnu du grand public sénégalais, mais son nom commence à être familier aux habitués du championnat écossais. Mouhamed Niang, jeune sénégalais de 20 ans, évolue cette saison sous les couleurs de Montrose (élite écossaise). Pour sa première saison professionnelle, le natif de Keur Mbaye Fall est en train de faire parler son talent au sein de son nouveau club avant l'arrêt du championnat à cause de la pandémie du Covid-19.





Milieu de terrain de prédilection, le joueur formé à Manchester United est aussi capable de jouer comme défenseur central. Une polyvalence qui constitue un atout majeur pour le Sénégalais qui a à son actif 5 buts et 8 passes.





Sena, comme l'appellent ses partenaires en référence à son pays d'origine, a quitté très tôt (à l'âge 4 ans) le Sénégal pour l'Angleterre. Il passe trois ans dans le centre de formation du Manchester United avant de rejoindre l'académie écossaise West Park en 2012.





C'est seulement à 20 ans qu'il a paraphé son 1er contrat Pro d'un an et 1/2 avec Patrick Thisle Fc en début de saison. Mais il sera coopté en prêt par Montrose. Ce, après une prestation Xxl en coupe écossaise contre ledit club.





Classé 4e du championnat écossais avec Montrose, Niang est en train de réussir ses débuts pro et veut jouer avec l'équipe nationale du Sénégal. Et son plus grand rêve c'est de remporter la Coupe d'Afrique des nations avec les Lions.