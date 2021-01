Mourinho et Tottenham se qualifient pour la finale de la Coupe de la Ligue

Grâce notamment à un but de Moussa Sissoko, Tottenham s'est imposé 2-0 face à Brentford et disputera la finale de la Coupe de la Ligue, le 25 avril, contre Manchester City ou Manchester United.



Le score (2-0) ne dit pas tout de la résistance opposée par Brentford (D2) dans cette demi-finale de Coupe de la Ligue anglaise mais il dit l'essentiel, tout de même : Tottenham était plus fort et il disputera la finale de la compétition, le 25 avril contre Manchester United ou Manchester City. Ce ne fut pas un match particulièrement spectaculaire, parce que les Spurs sont dirigés par José Mourinho et qu'ils n'étaient pas venus pour amuser la galerie : ils ont été disciplinés, ils ont parfois laissé le ballon à leur adversaire, qui n'a pas été souvent dangereux pour autant, et ils ont marqué au meilleur moment.













City diminué contre United





Ils se sont vite mis dans le bon sens, en ouvrant le score sur leur première incursion dans le camp adverse, après un centre superbe de Reguilon qui trouvait la tête de Sissoko, devant le but (1-0, 11e). La suite ne fut pas si facile pour autant, parce qu'ils n'ont pas été assez précis pour se mettre à l'abri rapidement, malgré un bon Sissoko, qui aurait pu être passeur décisif, à l'heure de jeu, si Son avait cadré sa belle reprise de volée.





Mourinho l'habitué





Cinq minutes plus tard, Brentford égalisait par Toney, mais le VAR intervenait pour refuser le but, à cause d'une troisième phalange de l'index, peut-être, en position de hors-jeu. Le coup au moral était raide pour les pensionnaires de Championship, qui encaissaient un deuxième but par Son, parfaitement servi par Ndombele (2-0, 69e). Brentford, qui avait battu Fulham puis Newcastle aux tours précédents, finissait à dix et voyait son rêve s'échapper. Mourinho, lui, disputera une nouvelle finale de League Cup, une compétition qu'il a déjà gagnée quatre fois.