Mourinho fait taire des cris racistes de tifosi de la Roma

L'entraîneur serbe de la Sampdoria Gênes Dejan Stankovic a remercié son homologue de la Roma José Mourinho pour être intervenu afin de faire cesser des chants racistes le visant, dimanche au Stadio olimpico de Rome.





L'épisode a eu lieu en début de la seconde période du match de la 28e journée de Serie A, alors que Stankovic protestait après l'exclusion d'un défenseur de la Sampdoria, Jeison Murillo. Des chants traitant l'entraîneur serbe de "gitan" ont été entonnés par des supporters romains, selon plusieurs médias, poussant Mourinho à se lever devant son banc pour demander aux tifosi de cesser, en restant plusieurs secondes le bras levé.





"Je suis fier d'être gitan, personne ne peut m'offenser en m'appelant gitan, José le sait", a réagi Stankovic après la rencontre remportée par la Roma (3-0), interrogé sur DAZN sur cet incident.





"Je ne m'en suis pas rendu compte sur le terrain, mais merci à José de les avoir fait taire", a ajouté l'entraîneur, qui a évolué sous les ordres du Portugais à l'Inter Milan.





"Il n'a pas à me remercier, je l'ai fait pour un grand homme, un ami, je le ferais pour un autre", a répondu Mourinho.





"J'ai été souvent insulté dans des stades, je me suis construit un mur de protection et je suis sûr que +Deki+ (Stankovic, ndlr) a fait la même chose. Mais il a des enfants, une famille, et ce n'était pas beau", a-t-il ajouté.





"Nos supporters sont fantastiques mais j'ai pensé qu'il fallait suivre mon instinct, on ne touche pas à un ami", a conclu l'entraîneur de la Roma.





A l'automne 2021, l'attaquant de l'AC Milan Zlatan Ibrahimovic avait été insulté par des choeurs similaires au Stadio olimpico.