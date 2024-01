Moussa Niakhaté, défenseur des Lions: ‘’On se concentre sur nous-mêmes pas sur l’adversaire’’

Les Lions misent sur leur valeur pour surprendre le pays hôte, la Côte d’Ivoire, en huitième de la Can 2023, lundi, au stade Charles Konan Banny de Yamoussokro. C’est le défenseur Moussa Niakhaté qui l’a fait savoir en conférence de presse d’avant match.





‘’Le groupe se porte bien, on est heureux d’être ensemble. Pour le match contre la Côte d’Ivoire, on va juste se concentrer sur nous-mêmes. On a bien travaillé cette semaine. On est focus sur notre équipe et non sur l’adversaire’’, soutient-il.