Moussa Niakhaté: « Impatient d’être en capacité physique pour honorer ma première sélection »

Moussa Niakhaté a fait son retour à Nottingham. Il était avec les Lions du Sénégal mais n’a pas pu honorer ses premières sélections à cause d’une blessure. Le défenseur a quitté le regroupement samedi soir pour retourner dans son club où il va poursuivre sa reprise.



« Désormais retour à Nottingham pour continuer le travail afin d’être prêt le plus vite possible pour répondre aux objectifs », a-t-il écrit sur son compte Twitter visité par Senego.



Toutefois, il s’est dit heureux d’avoir pu découvrir un super groupe. « Impatient d’être en capacité physique d’honorer ma 1ere sélection », a ajouté Niakhaté.



Hier les Lions du Sénégal ont dominé la Bolivie (2-0) avec des buts de Boulaye Dia et Sadio Mané. Le deuxième match est prévu pour le 27 septembre prochain en Autriche contre l’Iran.