Moussa Niakhaté : "Ce qui s'est passé à la CAN ne se reproduira plus"





De retour de la CAN le week-end dernier après l'élimination du Sénégal, Moussa Niakhaté était titulaire ce mercredi face à Bristol en 4e tour de la FA Cup. Après un match nul 1-1, les deux équipes se sont départagées aux tirs au but. Malheureux lors de cette séance avec le Sénégal face à la Cote d'Ivoire, Moussa Niakhaté a cette fois-ci inscrit son penalty.





En début de semaine dernière, Moussa Niakhaté avait quitté la pelouse de Yamoussoukro en larmes après son penalty manqué face à la Cote d'Ivoire. Face à Bristol, le Sénégalais a réglé le mire et ne souhaite plus jamais revivre ce qu'il a vécu face à la Cote d'Ivoire. Après la victoire de Forrest, son entraîneur, Nuno Espírito Santo, a révélé le contenu de leur discussion avant les tirs au but.





« Nous avons préparé très soigneusement les penaltys mardi, confie le technicien portugais de Forest, Nuno Espírito Santo. Nous le faisons toujours, parce que nous savons que cela pouvait arriver. Nous avons pris la décision en fonction de la manière dont ils (les joueurs) s’entraînaient. Moussa Niakhate ? Il m’a dit que ce qui s’est passé à la CAN avec son penalty manqué pour le Sénégal ne se reproduirait plus, alors je lui fais confiance », a raconté l'entraîneur.