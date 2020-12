Moussa Wagué : «Je reviendrai plus fort que jamais»

Moussa Wagué, Opéré au Genou

L’international sénégalais Moussa Wagué donne des nouvelles rassurantes, après son opération au genou. Le joueur du Barça, prêté au Paok Salonique en Grèce, s’est fracturé le genou droit, après avoir heurté le poteau de plein fouet, lors du dernier match de son équipe contre Thessalonique, alors qu’il tentait d’empêcher le ballon de franchir la ligne de but.





Une grave blessure qui a failli mettre un terme à sa carrière de footballeur. Mais plus de peur que de mal. Son opération du genou a été un succès. Sur son lit d’hôpital, Moussa Wagué donne de ses nouvelles sur sa page Instagram et rassure ses fans et ses coéquipiers qui se font du souci pour lui.