MOUSTAPHA NIASSE SUR LE SACRE DES LIONS À LA CAN 2021 : « LES MURS DE L'ADVERSITÉ ET DE L'INCOMPRÉHENSION ONT ÉTÉ FRANCHIS »

Le Président de l’Assemblée nationale, Moustapha Niasse a rendu un hommage mérité aux « Lions » à la suite de leur victoire à la CAN 2021 au Cameroun. Selon lui, grâce aux « Lions de la Téranga », une « séquence historique mémorable » vient d'être marquéé dans l'histoire du Sénégal. Il ajoute que ce sacre continental a aussi permis de franchir « les murs de l'adversité et de l'incompréhension avec une élégance républicaine remarquable ». À son avis, les protégés de Aliou Cissé ont, « dans un remarquable élan patriotique, réactualisé notre tradition épique, en faisant montre de courage, d'abnégation, de talent, d'intelligence et de solidarité, pour répondre aux attentes de toute la nation ». Poursuivant, le leader de l’Afp, souligne que « leur détermination et leur persévérance ont contribué à consolider la cohésion nationale, en cristallisant notre commun vouloir de vie commune et en offrant à notre jeunesse un modèle grandeur nature ».





Le président de l'Assemblée Nationale a adressé un message de félicitations aux « Lions », au président de la République, au ministre des Sports et au peuple sénégalais.