Mozambique-Sénégal (0-1) : Les performances des Lions

Les Lions sont allés battre le Mozambique (1-0) à Maputo et ont confirmé leur suprématie dans le groupe L, avec quatre victoires d'affilée. Les champions d’Afrique en titre ont réussi à s’imposer et valider leur billet pour le grand rendez-vous du football africain prévu en Côte d’Ivoire en 2024. Sans être géniaux, Sadio Mané et sa bande ont réussi à sortir du piège mozambicain.





Alfred Gomis (gardien de but)





Dans un match maitrisé par le Sénégal, le dernier rempart des Lions n’a pas eu beaucoup de choses à faire. Les quelques sorties qu’il a eu à faire, il les a faites avec sobriété. À la 80e mn, il a fait une belle sortie dans les pieds d’un attaquant mozambicain pour enrayer une action dangereuse.





Youssouf Sabaly (latéral droit)





Comme au match aller, le latéral du droit de Bétis Séville a répondu présent. Défensivement très costaud et offensivement très précieux, Sabaly a réalisé 60 bonnes minutes avant de sortir sur blessure. Formose Mendy(66e) qui l’a remplacé a essayé tant bien mal de contenir les assauts mozambicains sur le flanc droit.





Abdoulaye Seck (défenseur central)





Moins à l’aise qu’il y a quatre jours à Dakar, Abdoulaye Seck a éprouvé quelques difficultés face à la vélocité des attaquants mozambicains. Manquant parfois de sérénité, le puissant défenseur de Maccabi Haïfa a commis quelques erreurs qui ont permis aux attaquants adverses de se montrer dangereux. Toutefois, grâce à son sens du placement et son expérience, il a terminé le match sur une bonne note.





Kalidou Koulibaly (défenseur central)





Dans ce match piège, le capitaine de Lions a livré une belle partie. Présent dans les duels et efficace dans les sorties de balle, il a réussi quelques belles interventions pour annuler les velléités offensives mozambicaines. En bon leader, il a orchestré de main maitre la défense sénégalaise qui a réussi un match assez abouti.





Moussa Niakhaté (latéral gauche)





Aligné au poste de latéral gauche, Moussa Niakhaté a vécu une soirée très difficile. Défenseur central de formation, le joueur de Nottingham Forest a beaucoup offert devant les rapides attaquants mozambicains. Même si, grâce à sa puissance (1m90) il a gagné quelques duels, sa première titularisation n’a pas été une réussite.





Gana Guèye (milieu de terrain)





Comme lors de ses dernières sorties, Gana Guèye a encore essayé de jouer son rôle de régulateur du milieu. Dans cette rencontre à l’extérieur, son expérience du haut niveau a permis aux Lions de poser le pied sur le ballon. Sa science défensive et son sens du placement ont permis de soulagement la défense sénégalaise dans les moments forts de l’équipe mozambicaine.





Pathé Ciss (milieu de terrain)





Aligné devant la défense, Pathé Ciss a été au cœur du combat. Volontaire et généreux dans l’effort, l’ancien de Diambars a livré une bonne partie. Dans son rôle de milieu de terrain défensif, le petit frère de Saliou Ciss a beaucoup donné. Épuisé, il sera remplacé par Nampalys Mendy (85e).





Pape Matar Sarr (milieu de terrain)





Comme vendredi dernier à Dakar lors du match aller, Pape Matar Sarr n’a pas répondu a toutes les attentes. Toutefois, pour ce match retour, le jeune milieu de terrain de Tottenham a laissé entrevoir de bonnes choses, surtout dans la maitrise du ballon. Cependant, au vu de son potentiel, il peut faire mieux. Remplacé par Dion Lopy (64e) qui a essayé de tenir le ballon au milieu de terrain.





Sadio Mané (attaquant)





Sur son flanc gauche, Sadio Mané a donné beaucoup de fil à retordre à la défense mozambicaine. Rapide et percutante, la star de l’équipe nationale du Sénégal a montré encore qu’il reste le leader technique de la sélection. Pour preuve, sa belle passe sur le but de Boulaye Dia est un modèle du genre. En restant une réelle menace pour la défense adverse, il a été à deux doigts de marquer le deuxième but dans les dernières minutes de la partie.





Boulaye Dia (attaquant)





Sans être génial, Boulaye Dia a été décisif. Auteur du seul but de la partie, l’avant-centre des Lions a merveilleusement joué sa partition. Sur la belle passe de Sadio Mané, il a montré toutes ses qualités de buteur en faisant preuve de puissant et de vitesse. Remplacé par Habib Diallo (64e) qui, d’une frappe lointaine, a failli marquer le second but des Lions.





Iliman Ndiaye (attaquant)





Moins en vue que vendredi dernier, Iliman Ndiaye a toutefois a livré un match correct. Très impliqué dans le travail défensif, il a été l’origine du but sénégalais en gagnant un ballon qu’il a transmis à Sadio Mané qui a offert un caviar à Boulaye Dia. Jouant avec technique et intelligence, il a été crédité d’un bon match. Il a été remplacé par Krépin Diatta (85e) qui a réussi un bon débordement qui aurait pu finir par un but.