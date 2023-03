Mozambique-Sénégal : un petit changement en vue pour Aliou Cissé

Le Mozambique accueille le Sénégal ce mardi (16h GMT) à Maputo, la capitale du pays, pour le compte de la quatrième journée des qualifications de la CAN 2024. À l’aller, samedi dernier au stade Abdoulaye-Wade, les Lions s’étaient baladés (5-0).



D’après Record, Aliou Cissé devrait aligner le même onze de départ, à une exception près. Le journal annonce, en effet, la probable titularisation de Moussa Niakhaté comme arrière-gauche.



Le quotidien sportif croit savoir que le défenseur central de Nottingham Forest devrait remplacer à ce poste Abdallah Ndour, titulaire et sorti sur blessure samedi.



Ce serait la première titularisation de Niakhaté. Une occasion pour lui de se hisser à hauteur de sa réputation et d’oublier la frustration d’avoir manqué le Mondial 2022. Il était dans les plans de Aliou Cissé, mais une blessure lui avait barré la routé du Qatar.



Le Sénégal a besoin d’un petit point face au Mozambique pour se qualifier à la CAN en Côte d’Ivoire.