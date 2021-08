Müller : "Pourquoi Neymar ne remportera jamais le Ballon d'Or"

Plus d’un mois s’est écoulé mais au Brésil, la critique sur Neymar après la défaite en finale de la Copa América 2021 ne s’arrête pas. Le 10 de l’équipe nationale du Brésil n’est pas épargné par les critiques et l’un des plus coriaces était Müller, l’ancien attaquant brésilien.



« Neymar est surfait. Cela ne vaut pas tout cet argent que le PSG a payé car il n’a jamais remporté le Ballon d’Or et je pense qu’il ne le gagnera jamais. Les plus grands se comptent sur les doigts d’une main. Cristiano et Messi le sont parce qu’ils l’ont montré sur le terrain. Neymar est plus valorisé en dehors du terrain que sur le terrain», a lancé Luis Müller sur Tuttomercato.



Neymar a retrouvé son ami Messi au Paris Saint Germain pour débuter sa saison. Mais en attendant, le Brésilien cherche à passer à autre chose après la défaite à la Copa América contre l’équipe nationale argentine de la Pulga.



La vérité est qu’au Brésil, les images de Neymar riant avec Lionel Messi dans le tunnel des vestiaires après la défaite ne sont pas bien passées. Tite a essayé de minimiser cette situation.



« Il y a de la grandeur dans la défaite et dans la reconnaissance du rival. Peut-être que l’image qui a été vue entre Messi et Neymar après le match est un message que nous devons donner. Elle a le côté humain, l’éducation et l’amitié qui transcende. Il y a des adversaires non ennemis. »