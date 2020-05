N’Golo Kanté terrifié par le Covid-19

Le milieu de terrain français refuse de reprendre l’entraînement avec Chelsea. Malgré un contrôle négatif, il est persuadé avoir contracté la maladie.

C’est le compatriote de N’Golo Kanté chez les blues, le gardien argentin Willy Caballero, qui révèle cette information : le Français a ressenti des symptômes qui lui laissent penser qu’il a contracté le coronavirus. “Il a été testé négatif au Covid-19 mais il a passé un mauvais moment durant la quarantaine avec des symptômes du virus qui lui ont donné cette peur”, raconte le portier dans un entretien accordé à TNT Sports. “Nous le respectons et nous l’attendrons jusqu’au moment où il se sentira à l’aise, car la vérité est que pour faire ce que nous faisons, il faut se sentir bien et en confiance. N’Golo est une personne très humble et très travailleuse qui a toujours le sourire et il doit avoir ses raisons pour faire ce qu’il fait.”