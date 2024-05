N’Golo Kanté : Une belle publicité pour la Saudi Pro League

Avec 53 sélections en équipe de France, N’Golo Kanté est sans doute l’un des joueurs les plus capés de l’effectif de Didier Deschamps. Son départ à Al-Ittihad en Arabie Saoudite laissait présager une fin de son aventure avec les Bleus. Erreur ! Le "petit" milieu de terrain n’avait pas encore dit son dernier mot.





Didier Deschamps, non plus, ne voulait se séparer de lui indéfiniment.





« Il a retrouvé toutes ses capacités athlétiques »





Il estimait en août 2023 que la Saudi Pro League allait devenir compétitive, vu le nombre de joueurs et d'entraîneurs qui l’intègrent. Hier jeudi 16 mai, le Basque a finalement convoqué l’ex-milieu de terrain de Chelsea pour jouer l’Euro-2024.





« Il a retrouvé toutes ses capacités athlétiques », a déclaré Didier Deschamps, un peu comme pour justifier sa décision. Grâce à son vécu et à son expérience, je suis convaincu que l’équipe de France sera meilleure avec lui. Il a enchaîné beaucoup de matchs. On pourra discuter de l’intensité spécifique en Arabie Saoudite. Mais il a joué plus de 4000 minutes durant la saison, c’est plus de 40 matchs. Je n’ai pas de doutes sur ce qui faisait sa force ».





Plus de lumière sur la Saudi Pro League





La convocation de N’Golo Kanté en équipe de France est de toute évidence une belle publicité pour la Saudi Pro League. Elles ne sont pas nombreuses, les sélections européennes qui vont chercher des joueurs évoluant dans le championnat saoudien pour disputer une coupe d’Europe. Il faut aussi rappeler que la France est vice-championne du monde et championne du monde en 2018. C’est une équipe qui est sous les feux de la rampe depuis sept ans. La convocation de N’Golo Kanté chez les Bleus, met donc encore un peu plus de lumière sur la Saudi Pro League.