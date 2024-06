Nabil Djellit réagit après le report de la CAN 2025 : "Encore une fois, l'Afrique n'est qu'une..."

La CAN 2025, prévue au Maroc, ne se tiendra pas entre juin et juillet 2025. La Confédération Africaine de Football (CAF) a décidé de la décaler au mois de janvier 2026 pour laisser de la place à la nouvelle édition de la Coupe du monde des clubs, qui se jouera pour la première fois avec 32 équipes.







Après l'officialisation de ce report par le secrétaire général de la CAF, Veron Mosengo-Omba, le journaliste et chroniqueur franco-algérien, Nabil Djellit, a pesté sur les réseaux sociaux.





"La FIFA décalerait-elle l'EURO pour sa CM des Clubs ? Une fois encore l'Afrique n'est qu'une variable ajustement et un réservoir de vote pour Infantino. Sans compter que les nations qualifiées vont enchaîner en quelques mois CAN et Mondial... Que font les dirigeants de la CAF ?", s'est demandé celui qui officie également comme consultant sur Canal Plus et L'Equipe.