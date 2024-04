Nagelsmann recale le Bayern et prolonge jusqu'en 2026 comme sélectionneur de l'Allemagne

C'est officiel, Nagelsmann prolonge jusqu'en 2026 comme sélectionneur de l'Allemagne.





La fédération vient d'officialiser la nouvelle par communiqué. Julian Nagelsmann prolonge jusqu'à l'issue du Mondial 2026, et ne sera donc pas entraîneur du Bayern la saison prochaine.