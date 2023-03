Nagelsmann sur Sadio Mané : "Il faut accepter la concurrence, même en tant que joueur de haut niveau"

Battu par le Bayern Munich le 14 février dernier, le Paris Saint-Germain essaiera de décrocher sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions le mercredi 8 mars à Munich. Les poulains de Christophe Galtier doivent battre les Bavarois sur leurs propres installations.







Une mission qui s’annonce compliquée pour les coéquipiers de Kylian Mbappé, surtout après le retour à la compétition de Sadio Mané.





"Sadio Mané est physiquement à 100 %"





Le Sénégalais a joué les deux dernières rencontres de son équipe, même s’il n’était pas titulaire. Son entraîneur Julian Nagelsmann estime qu'il a "encore besoin de plus de rythme".





Même s'il n'a plus de pépins physiques, "Sadio Mané est physiquement à 100 %. J’ai déjà dit qu’il avait très bien travaillé lors de sa rééducation. Bien sûr, il a encore besoin de plus de rythme. Après cette longue blessure, il a peu d’entraînements et n’en a fait que quatre. C’est vraiment peu", a déclaré le technicien allemand.













Quand on lui demande si le champion d’Afrique sera aligné face au PSG, il dit n'avoir encore rien décidé. "Je n’ai pas non plus pris de décision pour mercredi. Mais Thomas Muller et Choupo-Moting vont aussi très bien, en ce moment. Pour le meilleur et pour le pire, dans un groupe aussi équilibré que le nôtre, il faut accepter la concurrence, même en tant que joueur de haut niveau", a déclaré Julian Nagelsmann.