Nainggolan vide son sac sur ses difficultés à l’Inter: “Conte m’a blessé”

Radja Naingollan Joueur de Football

Radja Nainggolan est de retour à Cagliari après une première partie de saison compliquée sous les couleurs de l’Inter. Dans une longue interview accordée au Corriere dello Sport, le médian belge a évoqué sa relation compliquée avec Antonio Conto, le coach des Nerazzurri.

“C’est un grand entraîneur. Mais il m’a blessé quand, après m’avoir donné seulement huit minutes de jeu, il m’a désigné comme responsable de tout”. Le Ninja fait certainement référence au match opposant l’Inter à Parme où l’entraîneur l’avait ensuite piqué en conférence de presse: “Vous avez pu juger sa performance”, avait-il lancé face aux journalistes.





Depuis cette rencontre, qui avait eu lieu le 31 octobre, Nainggolan n’avait disputé que deux bouts de match avec l’Inter. “Que pouvais-je faire en huit minutes? Mais je n’ai pas créé la polémique à l’époque, donc je ne le ferai pas non plus maintenant. C’est comme ça”, regrette-t-il.





“Zaniolo est massacré comme moi”





Le Belge est ensuite monté au créneau pour défendre Nicolò Zaniolo, en pleine polémique en Italie à cause de ses histoires de coeur. Son ex-petite amie est effectivement tombée enceinte alors qu’il commençait une relation avec une autre femme. La mère du joueur de la Roma s’en est d’ailleurs mêlée publiquement en mettant en garde son fils contre “quelqu’un qui veut ruiner sa carrière”.