Nampalys Mendy : La nouvelle plaque tournante des Lions

Nampalys Mendy, lion du Sénégal

Le poste de sentinelle est, sans doute, l’un des secteurs qui hante l’esprit d’Aliou Cissé depuis son arrivée sur le banc de l’équipe nationale. Beaucoup de joueurs se sont succédé à ce niveau sans donner le résultat escompté.





Mais avec l’arrivée de Nampalys Mendy, 28 ans, le coach des Lions semble avoir trouvé le profil idéal pour apporter du tonus au niveau de l’entrejeu.





«Nampalys, on est allé le chercher parce que son profil est aussi un maillon qui manquait dans l’équipe nationale. Une équipe, c’est aussi comme ça : regarder là où nous devons progresser, là où nous devons apporter des joueurs», a fait savoir Cissé en conférence de presse, samedi après le match contre la Zambie.





Lors de cet amical, Mendy a marqué les esprits avec des interventions régulières, des renversements précis. Il a été le détonateur du jeu des Lions. Titulaire depuis son arrivée lors des deux dernières sorties des Lions en éliminatoires, le pensionnaire de Leicester commence à imposer son diktat au niveau de milieu de terrain de l’équipe nationale du Sénégal.





Après trois matches avec le Lions, le natif de Seyne-sur-Mer (France) a séduit Aliou Cissé qui ne tarit pas d'éloges. «C’est un joueur intéressant. J’ai fait jouer beaucoup de joueurs à ce poste de sentinelle. J’ai beaucoup cherché ce profil et l’arrivée de Nampalys nous donne beaucoup plus de sérénité et d’équilibre dans le jeu. C’est un bon joueur qui a beaucoup d’expérience», reconnaît Cissé.