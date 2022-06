Nampalys Mendy : «je n’ai pas honte de dire que..."

Avant d’arriver en équipe nationale, Nampalys Mendy ne comptait que 3 matchs dont deux titularisations. Après la CAN 2021 où il a disputé tous les matchs, le joueur de 29 ans est devenu subitement titulaire dans son club. En effet, depuis le 2 avril passé, il n’a plus quitté l’effectif des Foxes, totalisant 1034 minutes dont 12 titularisations. Ce qui veut dire que l’équipe nationale du Sénégal l’a propulsé en avant.



Mendy, qui en est bien conscient, d'y aller de ses confessions en conférence de presse : «Je n’ai pas honte de le dire. Cela m’a fait énormément de bien d’être avec la sélection. Ici, c’est tellement facile de s’exprimer, que cela soit sur le terrain ou dans la tanière. On est toujours content de se retrouver. On est très fier de porter ces couleurs qui sont celles du Sénégal et je pense que cela s’est vu par la suite».



Cependant, le milieu sénégalais ne se considère pas incontournable : «Non, je ne pense pas. Je pense que nous avons un groupe de qualité et que le coach peut compter sur tout le monde. Il m’a mis sur le terrain, j’essaie de donner le maximum. Les autres qui sont sur le terrain font également la même chose. Nous sommes tous égaux dans ce groupe».



Qui ajoute dans des propos rapportés par le quotidien Les Échos : «C’est toujours un plaisir d’être en sélection. Ici, c’est tellement facile de s’exprimer sur le terrain. On est tellement content de se retrouver. On est fier de porter les couleurs du Sénégal. La Tanière vit bien. C’est cet état d’esprit qui fait qu’on est champion d’Afrique. J’espère qu’on va garder cette mentalité».



Nampalys Mendy a aussi laissé un mot à ses plus jeunes coéquipiers de sélection, à savoir Pape Guèye et Pape Matar Sarravec qui il partage le milieu de terrain : «Ce sont de jeunes joueurs très talentueux, c’est facile de jouer avec eux. Ils ont fait une belle prestation. Après tout, ils savent qu’en sélection, il faut s’inscrire dans la durée. Ils sont encore jeunes, ils ont beaucoup de choses à apprendre. Il faut leur laisser du temps. On sait qu’on peut toujours compter sur eux».