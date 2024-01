Nampalys Mendy, milieu des Lions: ‘On avait à coeur de bien terminer les phases de poule‘‘

Titulaire pour la première fois lors de cette Can 2023, Nampalys Mendy est revenu sur sa performance lors de la victoire des Lions 2-0 face à la Guinée.





‘‘Il n’y a rien qui change. La mentalité, c’est peu importe l’adversaire contre qui on va jouer. Ça reste la même, tout le monde est concentré même si on est déjà qualifié. On avait à cœur de bien terminer ces phases de poule‘‘, note-t-il.