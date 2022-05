Nantes dispose de Nice et s'offre une nouvelle Coupe de France

Grâce à un penalty de Ludovic Blas dès le retour des vestiaires, Nantes remporte la Coupe de France contre un Nice trop peu dangereux (1-0). Les Canaris joueront la Ligue Europa la saison prochaine.







Le match : 1-0





Plus constants et plus entreprenants que les Aiglons, à défaut d'être plus précis, les Canaris se sont offerts la quatrième Coupe de France de leur histoire au terme d'une finale disputée mais d'un faible niveau technique (1-0). Aux commandes de la partie grâce à un penalty de Ludovic Blas dès le début de la seconde période, Nantes a su tenir bon contre des Niçois qui ont trop peu montré pour mériter mieux. Les joueurs d'Antoine Kombouaré succèdent au PSG et disputeront la Ligue Europa la saison prochaine.