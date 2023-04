NAPLES-AC MILAN: CHANTS CONTRE THÉO HERNANDEZ, FEUX D’ARTIFICE… NUIT AGITÉE POUR LES ROSSONERI AVANT UNE SOIRÉE INCANDESCENTE

Les joueurs de l'AC Milan ont connu une nuit mouvementée en raison du vacarme généré par les supporters de Naples, à quelques heures du quart de finale retour de la Ligue des champions, ce mardi (21h).







C’est peut-être le match qui revêt le plus d’intérêt cette semaine, en Ligue des champions. L’affrontement entre Naples, promis au titre en Serie A, et l'AC Milan, champion sortant en Italie, détient la palme du suspense. Le club de Mike Maignan et Olivier Giroud a débarqué dans le sud du pays fort de son court avantage (1-0) acquis à l’aller. Et il a été reçu comme il se doit, dans une ambiance incandescente, à l’image de ce que le peuple napolitain devrait lui réserver ce mardi soir, dans un stade Diego-Maradona qui s’annonce bouillant.









Les supporters du Napoli étaient déjà présents en nombre ce lundi, en début de soirée, quand les Milanais ont investi leurs chambres à l’hôtel Vesuvio, sur le front de mer, entonnant des chants mais également des insultes contre Théo Hernandez, déjà victime d'attaques en ligne dimanche. Ils ont pour la plupart d’entre eux siégé toute la nuit devant l’établissement, et même obtenu du renfort. La presse italienne a comptabilisé 200 supporters de Naples sous les fenêtres de joueurs, venus avec la ferme intention de perturber les Rossoneri à quelques heures d’un choc qui enverra l’une des deux équipes dans le dernier carré de la Ligue des champions.