Naples - Francfort : les Napolitains confortent leur avance à la pause

A la mi-temps de son huitième de finale retour, Naples a encore conforté un peu plus son avantage face à Francfort grâce à Osimhen (1-0).



En plus de se balader en Serie A avec une large avance et un titre qui semble déjà promis, Naples pouvait aborder ce huitième de finale retour de Ligue des champions dans une relative sérénité, avec un avantage ramené de Francfort (2-0) laissant une belle marge au club italien. La première période, qui s'est déroulée sans heurts à San Paolo après un avant-match très houleux en raison d'affrontements entre supporters, a permis aux Napolitains de conforter leur marge.



Privés de Kolo Muani, les Allemands ont en effet subi les plus grosses occasions. Politano a sollicité Trapp d'entrée (1e), Osimhen a tenté une belle frappe du gauche repoussée par l'ancien gardien du PSG (16e) avant que Kvaratskhelia n'inquiète à son tour le portier allemand (19e). Si les Allemands ont tenté de se rebiffer par la suite en mettant la pression, aucune occasion marquante à se mettre sous la dent pour inquiéter Meret alors que Trapp, au contraire, a dû sortir une nouvelle parade décisive devant Kvaratskhelia (43e). Surtout, juste avant la pause, Victor Osimhen a placé une tête magnifique sur un centre de Politano pour débloquer le compteur (45+2e) et creuser un peu plus l'écart dans la double confrontation.



Pour résumer



A la mi-temps de son huitième de finale retour, Naples a encore conforté un peu plus son avantage face à Francfort (0-0). Les Napolitains, dans l'ambiance bouillante de San Paolo, tiennent leur avantage et leur qualification.