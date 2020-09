Naples : Gattuso ne veut pas se séparer de Koulibaly

Kalidou Koulibaly Naples

On comprend mieux maintenant pourquoi le transfert de l'international sénégalais de Naples, Kalidou Koulibaly, tarde à s'effectuer. En plus de l’enveloppe de 80 millions d’euros (plus de 50 milliards de francs Cfa) que réclame le président De Laurentiis, le coach de Naples, Gennaro Gattuso, a une grande admiration pour le défenseur de 29 ans.