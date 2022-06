Naples : Koulibaly refuse le Barça pour…

Très intéressé par le profil de Kalidou Koulibaly, Xavi va devoir visiblement changer ses plans pour le prochain mercato du Barça.







Pour la saison prochaine, Xavi aurait pris la décision de mettre la main sur un défenseur de classe mondial. Jules Koundé a un temps été évoqué, mais la priorité du tacticien catalan serait le Sénégalais Kalidou Koulibaly. Mais dans un entretien accordé à Gerard Romero dans l’émission ‘Jijantes’, le président de Naples Aurelio De Laurentiis a balayé les rumeurs envoyant son capitaine dans les rangs des Blaugrana.





« Barcelone n’a pas communiqué avec De Laurentiis (il parle de lui à la troisième personne, ndlr), et je pense que Barcelone n’a pas assez d’argent pour recruter quelqu’un. Je pense que leurs difficultés financières vont les empêcher de faire des transferts pendant un certain temps. Le timing est assez compliqué pour eux, il faut poser ces questions à Barcelone. Koulibaly est un symbole de Naples, mais je ne peux pas le forcer à rester. S’il ne veut plus être notre symbole, c’est à lui de décider. Nous voulons qu’il reste, mais nous ne pouvons pas le forcer. Chacun a sa propre dignité et ses propres envies, nous respectons tout le monde. Je n’ai jamais forcé quelqu’un à rester lorsqu’il voulait partir alors qu’il avait encore des années sur son contrat. »