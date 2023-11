Naples : l’appel de Maradona qui a changé Kalidou Koulibaly

Kalidou Koulibaly a passé huit ans à Naples. Le défenseur sénégalais a disputé 314 matchs sous le maillot du club italien (14 buts, 8 passes décisives) avant de poser ses valises, l’été 2022, pour l’Angleterre et Chelsea. Une saison plus tard, le capitane des Lions de la Téranga a quitté Londres et la Premier League pour la Saudi Pro League et Al-Hilal.



Le coéquipier de Neymar n’oubliera pas ses années italiennes, particulièrement le jour où il a échangé avec Maradona, une légende à Naples où il a évolué et dont le stade porte son nom. «C’était par l’intermédiaire de Tommaso, le magasinier de Naples, l’homme à tout faire. Il s’occupe vraiment de tout», se souvient-il dans un entretien avec le média français ‘90 Football’, repris par Stades.



Un jour, Tommaso dit à Koulibaly que Maradona voulait son maillot. «Au départ, je ne le crois pas parce qu’il fait souvent ces genres de blagues comme ça», rembobine Koulibaly. Qui, dibutatif, pose une condition au magasinier napolitain : «S’il veut mon maillot qu’il me fasse une vidéo ou qu’il m’appelle.»



Mais le défenseur central n’attendra pas ce coup de fil. Il dédicace son maillot pour la légende argentine et le remet à Tommaso. Le colis arrive à bord port. «Et juste après, détaille Koulibaly, Maradona nous appelle en vidéo et me dit : ‘Merci pour le maillot, ça me fait très plaisir’.»



Cet appel a enchanté le Lion. Surtout, il lui a booster le mental : «J’étais choqué de parler avec Maradona, mais surtout très heureux parce qu’un joueur comme lui, une légende comme lui qui a ton nom dans sa bouche, ça marque ! Ça m’a beaucoup marqué et ça m’a motivé à faire plus et à me montrer aux yeux de l’Europe.»



Koulibaly d’ajouter : «À ce moment-là, je me suis dit : ‘Là, j’ai réussi à faire quelque chose de bien’, même si pour moi ce n’est jamais fini. Je suis un éternel travailleur, j’aime aller plus haut, plus loin, me remettre en question. Ses paroles m’ont fait très, très plaisir.»