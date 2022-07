Naples : Le message d’adieu émouvant de Koulibaly…

Clap de fin d’une collaboration longue de 8 bonnes années. Arrivé au SSC Napoli en 2014 en provenance du RC Genk (Belgique), le défenseur a pu s’imposer au fil du temps pour devenir, au bout du compte, le patron de l'arrière-garde et l’un des leaders de la formation italienne. Après toutes ces années passées au sein de ce club, le champion d’Afrique a jugé bon de plier bagages et de prendre la direction de Londres en rejoignant les Blues de Chelsea. En attendant l’officialisation imminente de ce transfert , Kalidou Koulibaly a, d’ores et déjà, fait ses adieux à ses fans sur ses réseaux sociaux à travers un long texte accompagné d’une vidéo.





« Grâce à toi, Naples, je suis devenu l'homme que je suis aujourd'hui. Merci au club, au président, aux entraîneurs, à tous mes coéquipiers et à toutes les personnes avec lesquelles j'ai eu le plaisir de travailler au fil des ans. Merci, Naples et Napolitains, pour tout l'amour que nous nous sommes donnés. Je suis fier de vous avoir honoré de tout mon cœur et je continuerai, à l'infini, à vous porter dans mon cœur et à entretenir pour vous l'un des sentiments les plus importants pour moi : le respect », a-t-il écrit.